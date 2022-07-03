Business Insider’ın aktardığı habere göre adı açıklanmayan Şilili bir işçi, bordro hatası nedeniyle maaşının yaklaşık 330 katı ödendikten sonra istifa etti ve ulaşılamaz hale geldi.

Habere göre soğuk et fabrikasının bir çalışanına 30 Mayıs’ta aylık maaş olarak 165.398.851 Şili pesosu (180 bin 418 $) ödendi. Ancak kendisine aslında 545 dolar ödenecekti.

Habere göre, söz konusu çalışan, işçi dağıtım merkezinin müdür yardımcısına başvurarak durumu söyledi. Müdür yardımcısı durumu insan kaynakları departmanına aktardı ve söz konusu çalışandan fazla paranın iadesini başlatmak için bankaya gitmesini istedi.

Söz konusu çalışan, ertesi gün gideceğine söz verdi, ancak parayı iade etmedi ve şirketten gelen aramaları, WhatsApp mesajlarını üç gün boyunca görmezden geldi.

İşçi daha sonra avukatı aracılığıyla gönderdiği bir mektupta istifasını sundu. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.

Şirket işçi hakkında suç duyurusunda bulundu, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Eski çalışan, şikayette fonları zimmete geçirmekle suçlanıyor.