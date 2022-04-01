Türkiye’de konuta olan talep her geçen gün artıyor. Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Artan maliyetler tüketicileri kooperatifçiliğe yönlendirdi. Türkiye’de konut tapusu sahiplerinin yarısından fazlasının kooperatifler aracılığı ile ev sahibi olduğunu göz önüne alırsak, yapı kooperatifçiliğine talebin artmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından olan konut sektöründe kooperatifçiliğe olan ilginin artması bekleniyor. Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, artan kira ve konut fiyatlarından dolayı insanların yapı kooperatifçiliğine yöneldiğini vurguladı. Erkut Çavuş, “Hava Kent Yapı Kooperatifçiliği olarak 2017 yılında Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci ile başlayan konut açığını kapatmak amacı ile kurulduk. İlk olarak 144 konutluk projemizi tamamladık ve tapularımızı teslim ettik. Türkiye’de oluşan kooperatif ve sosyal konut algısının dışında yeni konseptlerde konutlar geliştirdik. Çağdaş mimari, kapalı otopark, sosyal donatıların yanı sıra doğal tuğla kaplama, gri su dönüşüm sistemleri, yerden ısıtma gibi ürünleri, kooperatifimizin standartları haline getirdik” dedi.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Gelecek dönem projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuş şunları söyledi: “Yoğun talep alan kooperatif projelerimizin sonucunda yine Arnavutköy Taşoluk’ta 125 konuttan oluşan 2. projemize başlıyoruz. Bu projenin yanı sıra yine Arnavutköy Haraçı Mahallesi’nde 150 konut, Anadolu Yakası’nda Sancaktepe / Samandıra Mevkii’nde 150 konut ve Tuzla / Aydınlı Mevkii’nde 120 konutluk projelerimize bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz” dedi.