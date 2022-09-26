Siz de yatırımlarınızı 20 yıllık tecrübesi ve üstün hizmet anlayışına sahip olan Yapı Kredi Portföy’de değerlendirin, geleceğinizi emin ellerle birlikte planlayalım.

Neden Yapı Kredi Portföy? Bu yıl 20’nci yılını kutlayan Yapı Kredi Portföy sürdürülebilirlikten geleceğin sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkânı sunuyor. Yapı Kredi Portföy;

Etkin iç kontrol sistemleri,

Varlık alokasyonuyla etkin portföy yönetimi,

Güçlü teknolojik altyapısı,

Geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile öncü ve güvenilir duruş,

Alanında uzman ve tecrübeli müşteri hizmetleri,

Yaygın yatırımcı tabanı,

Ürün yönetimi tecrübesi ve geniş ürün yelpazesiyle yatırım yönetimi alanındaki gücünü ortaya koyarak müşterilerinin gelecek planlarında daima yanlarında oluyor.

Dahası: Yönetimindeki varlık büyüklüğünün tamamını farklı piyasalarda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan bir takım çalışmasıyla yöneten Yapı Kredi Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yedinci kez düzenlenen TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde 2021 yılının Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri olarak Altın Boğa ödülüne layık görüldü.



Yatırım yönetimi tecrübesi ve performansıyla müşterilerinin vazgeçilmez iş ortağı olmayı başaran Yapı Kredi Portföy ve sunduğu hizmetleri buradan inceleyerek siz de geleceğinize yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

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