Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sonrası pek çok farklı konuda Rusya’ya yönelik yaptırımlar açıklanıyor. Bu kez yaptırımların Rusya restoranlarına da etkileyeceği yorumu yapıldı.

Tedarik zinciri sorunları ve rublenin hızla değer kaybetmesi nedeniyle ülkedeki restoran sahipleri ithal ürünleri içeren yemekleri menüden çıkarmaya karar verdi.

Meat & Fish zincirinin sahibi Sergey Mironov, yüksek oranda ithal ürüne sahip restoranların artık eksik ürünleri çıkarmak için menüyü revize etmek zorunda kalacağını söylüyor. Ona göre, tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle bazı ürünleri satın almak daha zor olacak ve zaten Karadeniz üzerinden deniz taşımacılığı arzında aksama var. Büyük bir deniz ürünleri tedarikçisi HoReCa’nın başkanı Yulia Guzeva, şu anda AB ülkelerinden teslimatın en sorunlu olduğunu ve yeni rotaların belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle, restoranlar ithal ürünleri eskisi gibi üç ila yedi gün önceden değil, en az yedi ila on gün önceden sipariş etmek zorunda kalıyor.

TurkRus’un Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre önümüzdeki günlerde Rusya’da pek çok restoranın menülerini yenilemesi bekleniyor. Habere göre bir restoran işletmecisi, orta segment restoranlarda bile ithal girdi payının yüzde 40’a yakın olduğunu ve işletmecileri zor günlerin beklediğini söyledi.

Rusya’nın en ünlü restoranlarından White Rabbit’in sahibi Boris Zarkov da menülerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Zarkov, Japon ton balığı yerine başka ürün koyduklarını bilgisini verdi.

Tigrus’un ortağı Henrik Vinter ithal ürünlerin bir kısmının sonsuza kadar rafa kalkabileceğini tahmin ediyor. Ona göre, örneğin peynir ve et ürünleri gibi Avrupa’dan tedarik edilen ürünler, lokantacılar ve gıda perakendecileri tarafından yapılan Rus muadilleri ile değiştirilebilir. Ancak ona göre ton balığı, zeytinyağı, ahtapot ve hatta roka gibi bazı yeşillikleri değiştirmek artık imkansız.

Menülerdeki değişimin yanı sıra dolar ve euro kuru nedeniyle fiyatların artmasına kesin gözüyle bakılıyor.