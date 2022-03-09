Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin ara buluculuğu ile yarın Antalya’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı’na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli’ne hareket etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel’de buluşacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015’te G-20 Zirvesi’nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.

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