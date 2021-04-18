Su, temel yaşam kaynağımız ve canlı yaşamının devamı için ilk şart bu kaynağın korunması. İşe evlerden başlamak gerektiğinden yola çıkan Reckitt Türkiye, suyunu korumak üzere üç yıldır farkındalık oluşturmak için ‘Yarının Suyu’ projesini yürütüyor.

Hane içi su tüketiminin başında bulaşıkları yıkamanın geldiğini söyleyen Reckitt Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Türkiye’de her 100 haneden 90’ında bulaşık makinesi olduğunu ve bununla dünyada ilk sırada yer aldığımızı belirtiyor.

AYDA DÖRT TON TASARRUF

Bayar, “Bulaşık makinesi hayatımızdaki en verimli eşyalardan. Bulaşıklar elde değil, makinede yıkanırsa 230-240 milyon ton kadar su tasarruf etmek mümkün. Bu su, bir yılda neredeyse Büyükçekmece barajını dolduracak kadar büyük” diyor.

Bir ailenin bir ayda bulaşıktan çamaşıra, ev temizliğinden kişisel temizliğe kadar tükettiği dört ton suyu tasarruf etmesinin mümkün olduğunu ifade eden Bayar, proje kapsamında hane içinden başlayarak su tüketimini ele aldıklarını vurguluyor.

Bayar, şunları anlatıyor: “Bulaşıkları elde yıkadığımızda, normalde bir makineye sığacak kadar bulaşığı yaklaşık 110 litre su ile yıkıyoruz. Makinede yıkadığımızda ise sadece dokuz litre.

Buradaki en önemi ayrıntı, sudan geçirme alışkanlığı. Bu alışkanlık, her seferinde 57 litre suyun israf olması demek. Tüketicilerimize çağrılarımızdan biri de bu alışkanlıktan vazgeçmeleri ve su tasarrufu için önemli bir adım atmaları.”

SUYUN HİKAYESİ

National Geographic ile birlikte ‘Bir Su Hikayesi’ isimli bir belgesel hayata geçirdiklerine de değinen Bayar, “Dünya Su Günü’nde yayına girdi. Tüm izleyicilerimizin izlemesini, orada gördükleri su tasarrufu önerilerini önce evlerinde sonra iş yerlerinde ve fabrikalarda, tarlalarında uygulamalarını öneriyoruz” diye ekliyor.