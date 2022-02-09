Moskova, kripto para birimlerini yasaklama fikrini reddetti ve bunun yerine onları Rusya’nın finansal sistemine entegre etmeye çalışma planını duyurdu.

Rus hükümeti, kripto para birimlerini düzenleyen yasalar için bir çerçeve benimsedi.

TRT Haber’de yer alan habere göre yeni politikanın amacı, özel yatırımcıların haklarını güvence altına alırken ve dijital varlıkların suçu finanse etmek için kullanılmasını engellerken dijital belirteçleri Rusya’nın finansal sistemine entegre etmek.

Moskova’nın resmi basın servisi tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet, Rusya’daki dijital para birimlerinin geleceğini belirledi. Bu tür finansal varlıkların dolaşımı ve özel yatırımcıların haklarının korunması, profesyonel piyasanın tüm katılımcıları için katı yükümlülüklerle devlet tarafından düzenlenecek” denildi.

Açıklamaya göre, tüm düzenleyici mekanizmalar yerine getirildiğinde, kripto para birimleri mevcut finansal sisteme etkin bir şekilde entegre edilecek.

Yatırımcıları “nitelikli” ve “niteliksiz ” kategorilerine ayırmanın yanı sıra plan, kripto değişim mekanizmaları ve platformlarının yoğun şekilde düzenlenmesini öngörüyor.

Kripto için gerçek para birimlerinin alım satımına yalnızca kripto para birimi işlemlerini izleyebilen, bunlara katılan kişileri tanımlayabilen ve beş yıl boyunca işlemlerin kayıtlarını tutabilen özel bir sisteme kayıtlı lisanslı bankalar aracılığıyla izin verilecek.

Yabancı kripto borsalarının, kayıtlı oldukları ülkede lisanslı olmaları ve Rusya’da bir temsilcilikleri olması koşuluyla Rusya’da faaliyet göstermesine izin verilecek.