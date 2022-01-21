Türkiye’nin önemli sanayi topluluklarından Yaşar Holding’de, Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Selim Yaşar’ın ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyhan Yaşar seçildi.

Yaşar Holding’i geleceğe taşıyacak yeni yönetim kurulu yapısı şöyle; Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu, Cengiz Erol, Mehmet Aktaş, Kemal Semerciler ve Hakkı Hikmet Altan.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yeni yönetim yapılanmasını ve kurumun gelecek vizyonunu yaptığı açıklamada şöyle özetledi:

“Dünya daha önce çok az görülmüş bir değişim döngüsünden geçiyor. Yalnızca pandemiyle açıklanamayacak olan dönüşüm gerek ekonomide gerekse toplumsal yapıda ezberi bozuyor. Türkiye’nin öncü sanayi topluluklarından biriyiz. Stratejik önemdeki faaliyet alanlarımızla toplumsal refah ve bireysel mutluluğa hizmet ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda toplumla iç içeyiz. Toplumun somut ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Köklü geçmişimiz, deneyimlerimizden kaynaklanan gücümüz küresel dönüşüm içindeki özel yolculuğumuzu başarıyla birleştirmemizi sağlıyor. Yaşar Topluluğu olarak idealimiz, ülkemizin kalkınmasına, toplumun gelişimine katkı sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Tarıma dayalı sanayide teknolojiyle kaliteli üretim sağlamaya, araştırma geliştirme faaliyetlerimizle bireylerin beslenme ihtiyaçlarına yanıt vermeye, sürdürülebilir çalışma anlayışıyla katma değerli üretim yapmaya ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın refahını sağlayacak çözümlere odaklandık. Geçtiğimiz yıl 100’den fazla yeni ürünü tüketiciyle buluşturduk. Yenilikçi yapımız sayesinde her hanedeki Pınar varlığını, anında talepler için geliştirdiğimiz e-ticaret kanalımız PınarOnline’la desteklemeye başladık.

Küresel ısınma nedeniyle yaşamakta olduğumuz çevre sorunları karşısında geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümler sayesinde, faaliyet alanlarımızın olduğu her noktada sera gazı, su, enerji ve atık yönetimi çalışmalarımızı önceliğimiz yaptık. Pınar Süt, 2050 yılında karbon nötr olma hedefini açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği de bir diğer odağımız.

Ekonomiye katkımız, ülke sınırları dışına taşan faaliyetlerimizle sürüyor. Pınar ve Dyo markalarımızın dünyanın her coğrafyasında aktif olma çabası, Avrupa ve Körfez Bölgesi’nden sonra genişleyerek devam ediyor.

Kuruluşumuzdan bu yana eğitim, kültür-sanat, arkeoloji gibi toplumsal alanlarda yaptığımız çalışmalar, Topluluğumuzun sürdürülebilir varlık nedeni haline dönüştü. Yaşar Üniversitesi, akademik başarısıyla bugün ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri. DYO Resim Ödülleri, çocuklarımız için resim ve tiyatro faaliyetlerimizle yalnızca ürünlerimizle değil sanatla da her hanedeyiz. Bu yıl kapılarını açacak olan Yaşar Müzesi, daimi ve geçici sergilerle, resim, arkeoloji ve halı/kilim koleksiyonuyla kültür ve sanat alanında bölgemize ve ülkemize sunacağımız değerli bir toplumsal hizmetimiz olacak.

Türkiye Cumhuriyeti değerleri ile var olduk, ülkemizle birlikte büyüdük, geleceğe sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji odaklı güçlü bir vizyonla ilerliyoruz.”

Feyhan Yaşar Kimdir?

Feyhan Yaşar, iş hayatına 1978 yılında Yaşar Topluluğu şirketlerinden DYO’da başladı. Daha sonra Yaşar Topluluğu’nda finans ve yönetim alanlarında yönetici olarak yer aldı. Selçuk Yaşar’ın Onursal Başkan olmasından sonra 2004-2009 yılları arasında, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Uzun yıllar Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda görev alan Feyhan Yaşar, 2014-2021 yılları arasında Yaşar Holding Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Feyhan Yaşar Ocak 2022 tarihi itibarıyla Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ayrıca Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda da görev almaktadır. İş hayatının yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumun gelişimine destek olan çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Feyhan Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi’dir.

İş hayatının yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanlığı, DEİK Danimarka İş Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, World Economic Forum (WEF) üyeliği ile yıllık DAVOS toplantılarına katılım göstermiştir.

DEİK Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, EBSO Meclis Üyesi, SEV Mütevelli Heyet Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi; TÜSİAD, SETBİR ve ESİAD üyesidir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, İzmir-Seferihisar’da yer alan Teos Antik Kenti kazılarına 2011 yılından beri bireysel destek vermekte olan Feyhan Yaşar, 2014 yılından bu yana Lüksemburg Fahri Konsolosu’dur.

Feyhan Yaşar, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisansını da Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Anabilim dalında yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.