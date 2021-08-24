Yassı çelik üreticisi Borçelik, hacim yerine ürünlerde farklılaşmaya odaklanacak. Şirket, bu doğrultuda AR-GE yatırımlarını artıracak.

Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “2021’de yaklaşık 110 milyon TL yatırım planlıyoruz” diyor. Borusan Holding ve dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren Borçelik, strateji değiştirdi.

Hacim yerine ürünlerde farklılaşmaya odaklanan şirket, bu doğrultuda AR-GE yatırımlarını artıracak.

Bugün Borçelik markası ile 600 bin tonu soğuk sac, 900 bin tonu galvanizli sac olmak üzere toplam 1.5 milyon ton üretim kapasitesi, Kerim Çelik markası ile toplam 500 bin ton metal işleme kapasitesi bulunuyor.

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