İtalya’nın çok sayıda Rus oligarkına ait süper yatlara ve villalara el koyduğu bildiriliyor.

AP’ye göre cuma gününden bu yana yaptırım uygulanan Rus milyarderlerin 156 milyon dolarlık lüks yat ve villalarına el kondu. İtalya’da çıkan haberlere göre ise önce Rus milyarder iş insanı Aleksey Mordaşov’un, Imperia şehrinde demirli 65 milyon avro değerindeki “Lady M” isimli lüks yatına el konuldu.

Bugün bu listeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen 4 isim daha eklendi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının İtalyan basınına verdiği bilgiye göre, Oleg Savchenko’nun Lucca vilayetindeki 3 milyon avroluk 17. yüzyıldan kalma “Lazzareschi” villasına, televizyoncu Vladimir Soloviev’in Como kentindeki toplam 8 milyon avro değerindeki mülklerine, Gennady Timchenko’nun Sanremo şehrinde demirli 50 milyon avro değerindeki “Lena” isimli yatına ve Alişer Usmanov’un Sardinya adasındaki 17 milyon avroluk emlak kompleksine el koyuldu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da önceki akşam yaptığı açıklamada, “İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor.” ifadesini kullanmıştı.

Rus zenginlerin varlıklarına el koyan tek ülke İtalya değil. Fransa, bu hafta başlarında, petrol devi Rosneft’in CEO’su Igor Sechin’e ait 120 milyon dolarlık bir yata el koyduğunu duyurmuştu. ABD de harekete geçtiğini duyurmuştu.

YENİ ADRES MALDİVLER Mİ?

Öte yandan Rus elitlerinin yatlarını el konulmasını önlemek için ABD ile iade anlaşması olmayan Maldivler gibi yerlere taşıdığı da bildiriliyor. Forbes’a göre, süperyatların Maldivler yolculuğu, Almanya’nın Çarşamba günü Rus milyarder Alişer Usmanov’a ait 600 milyon dolarlık süperyata el koymasıyla başladı.