Ekonomideki dalgalanmalarla mevduat, döviz, altın gibi yatırım araçlarının getirisi enflasyonun altında kalıyor. Aşırı şişen konut fiyatları ise arsa ve arazi yatırımını güvenli liman haline getirdi. Büyük inşaat markaları da bu alanda proje geliştirmeye başladı. Pandemi ile birlikte eve kapanmalar ve insanların doğada vakit geçirme istekleri, sayfiyelere ve büyük kentlerin çeperlerine olan ilgiyi artırdı.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanların büyük kentlere olan bağımlılığı da ortadan kalktı. Bu süreçte sakin bir yaşam arayışında olan ve sayfiyelerdeki yüksek fiyatlara erişemeyen kesim, imarsız arsa satın alarak ‘tiny house’ olarak adlandırılan küçük ev yatırımı yapmaya başladı.

Ekonomideki dalgalanmaların artmasıyla birlikte borsa, mevduat, döviz, altın gibi yatırım araçlarının getirisinin enflasyonun altında kalması yatırımcıyı güvenli liman arayışına yönlendirdi.

Aşırı şişen konut fiyatları da daha ulaşılabilir seviyelerde olan arsa ve arazi yatırımlarını güvenli liman haline getirdi.

Son dönemde en çok kazandıran yatırım enstrümanı arsa olurken, Nef ile başlayan tüm sorunları çözülmüş imarlı arsa satma trendi Balıkesir’den Çanakkale’ye, Bursa’dan Sakarya’ya kadar çeşitli kentlerde markalaşmamış şirketler tarafından da yapılır hale geldi.

Şişen fiyatlar nedeniyle konut yatırımlarına olan ilgi giderek azalırken önümüzdeki bir yıllık dönemin arsa ve arazi satışının yükselişe geçtiği bir süreç olması bekleniyor.

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