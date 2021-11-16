Yemeksepeti, sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırıldığını, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığının tespit edilmediğini açıkladı.

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.”