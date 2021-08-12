Yemeksepeti, ‘Yemeksepeti Mahalle’ uygulaması için ilk adımı atarak 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo’yu satın aldı.

Yemeksepeti, önümüzdeki günlerde kullanıcılarına sunacağı “Yemeksepeti Mahalle” uygulaması öncesi, 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo uygulamasını satın aldı.

Kullanıcılarının ihtiyaçlarını tek bir platform altında karşılamayı hedefleyen Yemeksepeti, yeni hizmeti olan “Yemeksepeti Mahalle” ile yerel esnafı dijitalleştirmeyi, yerel market zincirlerinin büyümelerini desteklemeyi ve pazar yerinde çeşitliliği artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Marketyo CEO’su Özer Fırat ise Yemeksepeti’nin gerçekleştirdiği yatırım kararından son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Yemeksepeti sektörünün kurucusu ve fark yaratan bir şirket. Bu noktada gerçekleştirilen satın alma konusunda çok heyecanlı ve gururluyuz. Yıllardır yerel market zincirleriyle bir aile olduk ve şimdi onlarla daha büyük bir iş birliğine girebilme şansına sahibiz. Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor. Bu vesileyle, yarattığı başarı hikayesiyle Türkiye’de çok önemli bir yeri olan ve tüm girişimcilere ilham veren Nevzat Aydın’a ve Yemeksepeti ailesine teşekkür ediyorum.

“Yemeksepeti Mahalle” adını alacak bu yeni hizmet ile kullanıcıların, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden sipariş edecekleri ürünleri satın alabilecekleri belirtildi.