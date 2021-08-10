Girişimci Nuri Doğan, 2001 yılında hızlı tüketim sektörüne giriş yapan bir isim. 2005 yılında mangal kömürü üretimine, 2007 yılında ise ‘kullan-at’ grubunda üretime başlayan Nuri Doğan, ‘Ekip’ şirketi ve Ece markasıyla faaliyet gösteriyordu.

O yıllarda hızlı tüketim sektöründe KOBİ olarak yerel pazara ürün verirken potansiyeli görme fırsatı buldu. 2014 yılına gelindiğinde şirketinin ismini ‘Ece Piknik’ olarak değiştirdi ve yola büyük çapta üretimle devam etti. Önceleri yerel market kanalına, ardından da ulusal satış kanallarına girerek büyümesini hızlandırdı.

Geçtiğimiz yıl ise pişirme kağıdı, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film ve plastik eldiven üretimine başladı. Ürün portföylerine çöp poşetini de ekleyerek bu kategorideki eksikliklerini tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Ece Piknik Kurucusu Nuri Doğan, “Ürünlerimizin yüzde 75’ini kendi tesislerimizde üretiyor, geri kalan yüzde 25’lik kısmı çeşitli tedarikçilerimizden ithal ediyoruz.

Çöp şiş, kürdan, mikro fiber temizlik bezi, lateks eldiven, bulaşık eldiveni gibi ürünleri kaliteli tedarikçilerimizden alıyor, markamızla paketleyerek tüketicilerimize sunuyoruz” diye anlatıyor.

350 kişiye istihdam sağlayan ve geçen yılı 182 milyon TL ciro ile kapatan Ece Piknik, 2021 yıl sonunda ise yüzde 25 büyüme planlıyor.

Şirket önümüzdeki günlerde kamp malzemeleri, çöp torbası üretimi, mikrofiber bez üretimi gibi yeni alanlara girerek toplam 50 milyon TL yatırım planlıyor. Bu yatırımların etkisiyle şirketin 2022 yılı ciro hedefi ise 300 milyon TL.

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