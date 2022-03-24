İsviçreli gıda devi Nestle, popüler markalarını Rusya’dan çekiyor. Firma, bu ayın başlarında ülkedeki yatırımını durdurmuştu. Nestle, şimdi Kitkat ve Nesquik markalarının satışlarını askıya aldı. Karar Ukraynalı politikacılar tarafından firmaya yönelen eleştiriler sonrası geldi.

BBC’nin haberine göre Nestle, “Ukrayna’da savaş şiddetlenirken, Rusya’daki faaliyetlerimiz kar elde etmeye değil, temel gıda sağlamaya odaklanacak. Rusya’ya yönelik tüm uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz” açıklaması yaptı.

Nestle açıklamasında, “Ukrayna halkının ve oradaki 5 bin 800 çalışanımızın yanındayız” ifadelerini kullanıldı.

Şirket, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya’daki faaliyetlerini kademeli olarak azaltıyor. Reklam ve sermaye yatırımlarını rafa kaldırdı ve bu ayın başlarında Nespresso kahve kapsülleri gibi temel olmayan ürünlerin sevkiyatını durdurdu.

BEBEK MAMASI SATILACAK

Nestle, son kararın ardından ülkede sadece bebek maması ve tıbbi beslenmeye yönelik temel ürünler satacak.

Şimdiye kadar McDonald’s, kozmetik firması L’Oreal, moda perakendecisi H&M ve teknoloji devi Apple gibi uluslararası markalar Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı veya sınırlandırdı. M&S ve Burger King gibi bazı şirketler ise karmaşık franchise anlaşmalarının Rusya’daki mağazalarını kapatmayı imkansız hale getirdiğini duyurdu.