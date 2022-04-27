Spor otomobil tasarımlarıyla tüm dünyada büyük beğeni toplayan BMW, gelişmiş elektrikli otomobil teknolojilerini Yeni BMW i4, eDrive40 ve M50 modelleriyle Türkiye yollarına çıkarıyor.

Etkileyici bir tasarıma ve yüksek konfor bileşenlerine sahip Yeni BMW i4, aynı zamanda 590 km’ye varan menzile sahip. 100 km yol kat etmek için sadece 4 dakika yüksek voltajlı şarja ihtiyacı olan Yeni BMW i4, aynı zamanda 0’dan 100 km/h hıza 5.7 saniyede çıkabilen yüksek performanslı bir sportif performansı da sürücüsüne sunuyor.





Tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli olan Yeni BMW i4, üst düzey konfor ve günlük kullanım için ideal niteliklerinin yanı sıra olağanüstü dinamik özellikler sunuyor. Sportif performans rakamlarına ulaşmak için beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi ile donatılan beş kapılı model, 544 beygir gücüne (Yeni BMW i4 M50) ulaşıyor. 590 kilometreye (Yeni BMW i4 eDrive40) varan menziliyle ve geniş bir alan sunan tam boy beş koltuğuyla otomobil tüm yolculuklar için mükemmel yol arkadaşı haline geliyor.

Fren enerjisi geri kazanımı gibi yenilikçi teknolojilere de sahip olan Yeni BMW i4, bu sayede her fren yaptığınızda menzilin artmasına da olanak tanıyor.

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor

BMW’nin karakteristik tasarımının bir parçası olan, otomobilin önündeki Böbrek Izgaraları, klasik modellerde motoru soğutma işlevine sahipken, elektrikli modellerde motoru soğutma ihtiyacı olmadığı için, aracın yüksek teknolojili alt yapısını besleyen farklı sensörleri saklamak için kullanılmış. Dikey yerleştirilen iri Böbrek Izgaralar aynı zamanda araca güçlü ve atik bir görünüm de kazandırmış.



Motor sesi tutkunları için: BMW IconicSounds Electric

Spor bir otomobilde motor sesinden vazgeçemeyen sürücüler için, BMW opsiyonel olarak BMW IconicSounds Electric özelliğini de sunuyor. Bu sistem, dijital olarak üretilen sürüş sesini otomobilin hem içine hem de dışına veriyor. SPORT modunda dinamik bir ses karakteri ile net ve güçlü bir yük geri bildirimi, COMFORT modunda dengeli bir ses karakteri ile hafif bir yük geri bildirimi ve ECO PRO modunda ek ses kademelendirme olmadan konforlu bir ses karakteri sunuluyor.

Aslında son derece sessiz çalışan elektrikli otomobillerde, dijital olarak üretilen motor sesi, sadece sürüş keyfi için değil, sürüş güvenliği için de önem taşıyor. Bu ses sayesinde hem sürücü araç kontrolü konusunda alışılmış sesli geri bildirimi alırken, hem de aracın etrafındaki diğer araçlar ve yayalar, aracın varlığından haberdar oluyorlar. BMW’in araç sahiplerine bu özelliği sunması çok önemli bir ayrıntı.

Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan Yeni BMW i4, sürücüsüne de yolcularına da sıra dışı bir konfor sağlıyor. Tam donanımlı 5 koltuğa sahip olan araç, sportif yapısına rağmen son derece geniş ve ferah bir iç tasarıma sahip. Aracın 12.3 inç genişliğindeki kavisli dokunmatik ekranı ise yolculuk esnasında sürücüye tüm gerekli verileri sunacak biçimde konumlandırılmış.

Yeni BMW i4‘ün 470 litre hacme sahip bagaj bölümü de büyük aileleri dahil mutlu edebilecek bir özellik. Arka koltuklar katlandığında ise bu hacim 1.290 litreye ulaşıyor.

2022 içinde Türk sahipleriyle buluşacak Yeni BMW i4 hakkında daha fazla bilgi almak için web sayfasını da incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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