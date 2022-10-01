DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi, Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görülen yeni DS 4 için teknik platformun üzerine yapılabilecek en güzel tasarımlardan birine imza atılmasının hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

‘DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak oluşturulan yeni DS 4, ana hatlarıyla atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlarıyla da hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil oldu. Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback harmonisi yakalandı. DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.”