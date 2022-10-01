10” Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19′ FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi öne çıkan bazı özellikler sunuyor.
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