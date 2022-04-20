Alçak gerilim şalt ürünleri imalatı yapan Sigma Elektrik, büyüme hedefini yüzde 70-80 olarak belirledi. Şirket, 10 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini 2,5 kat artıracak.
Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, 200 kişiye yeni istihdam yaratacaklarını söylüyor.
Sigma Elektrik, yaklaşık 29 yıl önce otomatik sigorta üretimiyle sektöre giriş yaptı. 2009 yılında Ünlü Grup bünyesine katılmasının ardından büyümesine hız veren Sigma Elektrik, bugün 87 ülkeye ihracat yapıyor.
Alçak gerilim şalt ürünleri sektöründe; devre kesicileri, otomatik sigortalar, akım transformatörleri gibi farklı ürünler üreten Sigma Elektrik, artan talebi karşılayabilmek için yeni yatırım kararı aldı.
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