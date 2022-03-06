Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede azalacak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Meteorolojinin haftalık tahmininde “Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Haftalık Hava Tahmini

(7 – 13 Mart 2022)

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/52Hx3cY50W — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 6, 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Haftanın ilk günü yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.