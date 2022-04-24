Wall Street’in iddiasına göre Twitter Elon Musk’ın teklifini yeniden inceliyor ve anlaşmaya eskisine göre daha açık olabilir.

Habere göre Twitter Inc. Elon Musk’ın, teklif için gerekli finansman sağlamasının ardından Musk’ın 43 milyar dolarlık devralma teklifini yeniden inceliyor. Bu durum sosyal medya şirketinin bir anlaşmaya daha açık olabileceğinin bir işareti.

Twitter’ın, Musk’ın bu ayın başlarında nasıl ödeme yapacağını söylemeden yaptığı teklifi geri çevirmesi bekleniyordu. Ancak geçen hafta, Musk’ın 46.5 milyar dolarlık finansmana sahip olduğunu açıklaması twitter’ın teklife yeniden bakmasını sağladı. Söz konusu kaynaklar Twitter’ın müzakereye başlama ihtimalinin eskisinden daha yüksek olduğunu söylüyor.

Konuya yakın kaynaklar The Journal’a Twitter yetkililerinin Pazar günü Musk’ın teklifini yeniden incelemek için toplanacağını ve başlangıçta satın alımını engellemeye çalıştıktan sonra milyarderle müzakereye daha açık olabileceğini söyledi.

WSJ’nin bildirdiğine göre, Musk, teklif için adım atmaya devam etmek için Cuma günü özel bir toplantıda hissedarlarla bir araya geldi.

Twitter devralmayı önlemek için Twitter, “zehir hapı” savunmasını devreye almıştı.