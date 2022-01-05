İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 303,51, Ankara’da 129,82, İzmir’de 68,54 oldu. 11-17 Aralık verilerine göre bu sayı İstanbul’da 244,15, Ankara’da 144,10, İzmir’de 67,97 olmuştu.

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