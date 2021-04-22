Uzaktan eğitim, çalışma ve alışveriş gibi koşullar teknoloji ürünlerine talebi de artırdı. Bu artışla satışlarında geçen yıl yüzde 93’lük artış yakalayan İndeks Bilgisayar, geçen yılı 10,2 milyar TL ciro ile kapattı. Şirket yeni markalarla büyümeye odaklandı.

Pandemiyle evlere kapanan çalışanlar, teknoloji ürünlerine talebi de artırdı. Bireysel ve kurumsal satışlardaki artış bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin bilançolarına da pozitif yansıdı. Erol Bilecik tarafından 32 yıl önce kurulan ve bugün bilişim teknolojileri dağıtımında Türkiye’nin önde gelen markası İndeks Bilgisayar, pandemiyle büyüme rüzgârını arkasına alan şirketlerden biri oldu.

Geçen yılı 10 milyar 250 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl da yeni markalarla hızlı büyümeye odaklandı. Şu an 100’ün üzerinde teknoloji devi ile 200’ün üzerinde kontratta imzası olan şirket, bu yıl mevcuda yeni kontratlar eklemek üzere görüşmeler yürütüyor.

Bilişim teknolojileri pazarında faaliyet gösteren distribütör bir grup olarak dağıtımını yaptıkları marka sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını aktaran İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, hedeflerinin mevcut kontrat sayısını güçlü markalarla uzun vadeli iş birliği yaparak artırmak olduğunu söylüyor.

IT dağıtım ürünleri, akıllı cep telefonları, akıllı ev teknolojileri, üç boyutlu yazıcılar, yapay zeka teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, IoT ürünleri ve bulut teknolojilerine yüksek talebin sürmesini beklediklerini aktaran Sürek, “Bu alanlarda bireysel ve endüstriyel kullanım yaygınlaşacak. Bizimde bu alanlardaki yeni markalarla görüşmelerimiz sürüyor” diyor.

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