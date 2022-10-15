İlk jenerasyonundan beri her zaman gözde olmuş, çok satmış bir halk otomobili diyebiliriz onun için. Şimdi artık çok daha teknolojik bir şekilde karşımızda. İlk göz temasında keskin Alman hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Astra, sunduğu teknoloji ve verimli motor seçenekleriyle sınıfında dikkat çekici. Türkiye’de Editon, Elegance, GS Line ve GS olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle ve 1.2 litre benzinli, 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle, manuel ve 8 ileri otomatik şanzımanla satılıyor.