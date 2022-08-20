Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308 Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Peugeot’nun C hatchback sınıfındandaki modeli yeni 308 eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeni Peugeot 308, kişiselleştirilebilen dijital Peugeot i-Cockpit 3D ile ve yeni Peugeot logolu dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yenilenen 308’in iç mekan tasarımıyla arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Yeni Peugeot 308, imza ‘Aslan Dişi’ LED gündüz sürüş farları ve “Aslan Pençesi” yeni arka stop tasarımına sahip.

Peugeot açıklamasına göre Yeni Peugeot 308’de en güncel Peugeot i-Cockpit 3D ve sürüş destek sistemleri bulunuyor.