-8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor.

-İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak. Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek

-ARKAMYS dijital ses işlemcisi ile tamamlanan Focal Premium Hi-Fi ses sistemi ileri teknoloji ürünü 10 hoparlör içeriyor. Hoparlörler yeni 12 kanallı 690 W D Sınıfı amplifikatör tarafından besleniyor. Peugeot ve Focal ekipleri, tüm yolculara heyecan verici bir ses deneyimi sunmak için her bir hoparlörün konumunu belirmek üzere birlikte çalıştı.