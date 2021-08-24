Özgü Lojistik, yılsonuna kadar 40 milyon TL’lik yatırım planlıyor. Özgü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Özyılmaz, yeni yatırımların katkısıyla bin kişilik ilave istihdam yaratacaklarını söylüyor. Şirket, elektrikli araçlara da yatırım yapacak.

Pandemide online ticaretin yükünü taşıyan lojistik sektörü, yatırımcıların gözdesi oldu. Bir yandan sektöre yeni oyuncular girerken, diğer taraftan pek çok şirket talebi karşılamak için yeni yatırıma soyundu. Bunlardan biri de Özgü Lojistik oldu.

2001 yılında kurulan Özgü Lojistik, 2021 sonuna kadar toplam 40 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Halen 400 bin metrekare kapalı alanda depolama faaliyetlerini sürdüren şirket, ilk olarak İstanbul Tuzla’da ‘Konsolide Katma Değerli Hizmetler Tesisi’ adı altında toplam 15 bin metrekarelik bir yatırım gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ardından beş farklı ilde daha tesis ve depo yatırımı yapılması hedefleniyor.

Hâli hazırda yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratan Özgü Lojistik Grubu, yaptığı yatırımların da verdiği güçle bin kişiden fazla ilave istihdam yaratacak.

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