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Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor

1’inci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, 16 Aralık 2023’te kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10'u yabancı olmak üzere 100’e yakın tekne ve motoryat üreticisinin katılacağı fuarda, fiyatları 100 bin TL ile 150 milyon TL arasında değişen yaklaşık 250 tekne, bot, motoryat ve mega yat sergilenecek. Fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacminin oluşması bekleniyor.

25 Eylül 2023 | 12:39
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Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor

Mega yat üretiminde dünyanın ilk beş üretici ülkesi içerisinde gösterilen Türkiye, denizcilik ve deniz araçları üretimi alanında küresel merkezlerden biri olmaya aday. Fuarlar ise sektörün gelişimine, özellikle de üretime ve ihracata pozitif katkı sunan etkenlerin başında geliyor. Türkiye'de karada düzenlenecek en büyük denizcilik fuarı olma özelliği taşıyacak olan 1’inci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, 16 Aralık 2023’te Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı markaların yer alacağı fuar, 16-24 Aralık tarihleri arasında deniz severi misafir edecek. Artı Fuarcılık’ın organize ettiği Yenikapı Boat Show, dünyaca ünlü birçok markanın Türkiye lansmanına da ev sahipliği yapacak.

"MAVİ VATAN’IN İHRACATA DA KATKISI BÜYÜK"

Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan, fuar öncesinde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye geçen yıl gemi ve yat hizmetleri ihracatından yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yanında bakım, yenileme ve tamirat kalemlerinden elde edilen gelirler var. Bu işlerden elde edilen gelirleri de eklediğimizde ihracat rakamı 2,5 milyar doları buluyor. Sektör ihracatının artması için tersane sayımızı artırmamız gerekiyor. Yine marina sayısını artırmamız elzem. Denizcilik sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sağlamasının yolu marina yatırımlarının artmasından geçiyor. Türkiye, mega yat üretiminde dünyadanın ilk beş üreticisi arasında. Doğru strateji ile daha üst sıralarda yer almamız mümkün.Yenikapı Boat Show’da hedefimiz 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratmak. Tecrübemizle ve bilgi birikimimizle bunu başaracak güçteyiz."
 

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