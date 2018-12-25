Yenilikçi ürünlerle ciroyu katlayacak
Körük üreticisi Aktaş Holding, yeni ürünler için yaptığı yatırımlarının meyvelerini topluyor.
2018’i 100 milyon dolar ciroyla kapatmaya hazırlanan şirketin 2023 ciro hedefi 250 milyon dolar.
Holding, kauçuğun olduğu her yerde savunma sanayiine de girmeye hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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