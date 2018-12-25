Yenilikçi ürünlerle ciroyu katlayacak

Aralık 25, 2018 0 Yorum 73 Okunma
Yenilikçi ürünlerle ciroyu katlayacak

Körük üreticisi Aktaş Holding, yeni ürünler için yaptığı yatırımlarının meyvelerini topluyor.

2018’i 100 milyon dolar ciroyla kapatmaya hazırlanan şirketin 2023 ciro hedefi 250 milyon dolar.

Holding, kauçuğun olduğu her yerde savunma sanayiine de girmeye hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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