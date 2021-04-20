Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle geçen yıl seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, 30’dan fazla ülkede kullanılıyor.

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biosys’i 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle kurduklarını ve 5 yıl içerisinde 3 farklı solunum cihazı tasarımı yaparak en iyisini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgının başlamasıyla birlikte 2012’den beri üzerinde çalıştıkları solunum cihazına duyulan ihtiyacın fazlasıyla arttığını anlatan Erdoğan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle süreç hızlandırıldı. Bu süreçte cihazın haklarını Sağlık Bakanlığı’na devrettik. Sonrasında Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde Baykar, Arçelik ve ASELSAN’ın desteğiyle bir seferberlik başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bu 3 şirketin birleşmesiyle biz de ekipçe Ankara’dan İstanbul’a geçtik.” diye konuştu.

Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor

Erdoğan, Baykar’da yerli solunum cihazının yazılımının iyileştirildiğini ve önemli gelişmeler yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

“Sonrasında Arçelik’te seri üretim için hazırlıklar yapıldı ve 2 haftada üretime başladık. Bu süreçte Baykar, ASELSAN ve Arçelik mühendisleriyle birlikte günde 18-20 saat arası bir çalışma yürüttük. İlk 5 bin adet cihaz Arçelik’te üretildi ve dağıtımı yapıldı. Sonrasında üretim ASELSAN’a geçti. Şu anda da üretim ASELSAN’da devam ediyor. Maksimum kapasitede günlük 300 adete kadar üretim yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin adet cihaz üretildi ve şu an birçok ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor.

Salgın sürecinde solunum cihazları çok değerli ve neredeyse ulaşılamaz olmuştu. Yeterli sayıda üretim de yoktu. Dünyada üretimini yapan sınırlı sayıda firma bulunuyor. Tüm dünya hazırlıksız yakalanmıştı. Eğer bu cihazın yerli üretimi sağlanmasaydı ihtiyaç duyulan cihaza ulaşmak çok zor olacaktı. Ülkeler kendi şirketlerinin önce kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi ve bazı kısıtlamalar getirildi. Yerli üretim Biyovent’ler sayesinde hem kendi ülkemizdeki ihtiyacı fazlasıyla karşıladık hem de 30’dan fazla ülkeye cihazlarımızı gönderdik.”

Üretilen solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi

Üretilen solunum cihazlarının yaklaşık yüzde 50’sinin yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çeken Erdoğan, “Aralarında Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan ve Romanya’nın da bulunduğu 30’dan fazla ülkede Türkiye’den çıkan yerli teknoloji insanlara nefes olmaya devam ediyor. Yardım amaçlı Afrika’ya gönderilen de pek çok cihazımız var.” dedi.

Erdoğan, yerli solunum cihazının muadilleriyle kıyaslandığında fazlasıyla yeterli özelliklere sahip olduğunu ve içindeki “Yüksek Akış Oksijen Terapisi” özelliğinin Kovid-19 tedavisinde çok faydalı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık çalışanlarımızdan çok olumlu yorumlar alıyoruz. Ayrıca geliştirmemizi istedikleri kısımlarda da iyileştirmeleri hızla tamamlayıp sahada güncellemeleri yapıyoruz. Şu an yine Kovid-19 tedavisinde kullanılan bir cihazımız üzerinde çalışıyoruz ve birkaç hafta içerisinde duyurusunu yapacağız. Solunum cihazında da en gelişmiş versiyonu yapmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda yine yerli üretimi olmayan 8 farklı tıbbi cihazın daha Ar-Ge sürecini yürütüyoruz. Tıbbi cihaz teknolojilerinde çok önemli bazı kalemlerde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyoruz.”