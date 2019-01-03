Yerlileşme hamlesinde vitesi yükseltecek

Ocak 3, 2019 0 Yorum 55 Okunma
Yerlileşme hamlesinde vitesi yükseltecek

2018’de yüzde 25 artışla 30 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşması beklenen ilaç sektörünün 2019’da 36,5 milyar TL’lik hacme ulaşacağı öngörülüyor.

İthalat bağımlılığını azaltmak için birkaç yıldır süren yerlileşme stratejisinde de vitesin yükseltilmesi hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap