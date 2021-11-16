Kuveyt Türk’ün rüzgar enerjisi santrali, hidroelektrik ve biyokütle enerji santrali projelerine sağladığı finansman desteği yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yatırımcılara çeşitlilik sunacağımız ürünleri artırmayı hedefliyoruz” diyor.

31 Ekim – 13 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk de bu konuyu gündeminde ilk sıralara alan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini ve tüm işlemlerimizi gerçekleştirirken potansiyel çevresel riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeyi sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz” diyor.

İLKE İMZA ATTI

Sürdürülebilirlik alanında yenilenebilir enerji kaynakları odağında geliştirilen projelere finansman desteğini giderek artıran Kuveyt Türk, Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) finansmanıyla çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan işletmelere destek oluyor.

2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran banka, geçtiğimiz haftalarda ise sukuk alanında yine bir ilke imza attı.

Bu sefer Türkiye’de ve dünyada ilk kez Kuveyt Türk, ‘Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı’ gerçekleştirdi. Uyan, “Bu ihracı Kuveyt Türk’ün ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ise ESG (Environmental-Social-Governance) yani Çevresel-Sosyal-Yöneti-şim yapısında olmasıdır.

Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle elde ettiğimiz kaynağı, sukuk vadesi boyunca yeşil ve sosyal projelere aktaracağız” diye konuşuyor.

1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Kuveyt Türk, yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş enerji santrallerine yapılan yatırımlara finansman desteği vermeye devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de 7 bin 385 megavat olan kurulu güneş enerji santrallerinin 523 megavatı, Kuveyt Türk’ün finansman desteğinde bulunduğu 174 proje tarafından karşılanıyor.

Bu projelere verilen finansman desteği yaklaşık 490 milyon doları buluyor. Yeşil ekonomiye katkı sağlayan rüzgar enerjisi santrali, hidroelektrik santrali ve biyokütle enerji santrali projelerine verilen desteklerle birlikte toplam rakam 1 milyar dolara kadar ulaşıyor.

YEKA GES-4 ve YEKA GES-5 yarışmalarının 2022’nin ilk aylarında yapılacak olmasının da memnuniyet verici bir gelişme olduğuna dikkat çeken Ufuk Uyan, “Bu tür projelerin çevre üzerindeki pozitif etkisinin yanı sıra enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azalmasına sağlayacağı katkıyı kıymetli buluyoruz” diyor.

Banka, önümüzdeki dönemde yeşil ekonomiye katkı sağlama amacıyla gerçekleştirdiği sürdürülebilir sukuk ihracı gibi yatırımcılara çeşitlilik sunacağı ürünleri artırmayı; çevresel açıdan sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişe fayda sağlayacak ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmayı hedefliyor.

FARKLI SEKTÖRLERE DESTEK SAĞLIYOR

“Çatı GES yatırımlarında başta demir-çelik, metal sanayi, seramik, çimento, cam sanayi, orman ürünleri sanayi, tekstil dokuma ve kimya sanayii gibi enerji maliyeti toplam maliyetlerinin içinde önemli yer kaplayan tüm KOBİ ve

ticari müşterilerimizin Çatı GES yatırımlarına finansman desteği sağlıyoruz.”