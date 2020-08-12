Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e mali işler başkanı olarak yeniden katıldı.

65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Fahrettin Günalp Ertik kimdir?

Fahrettin Günalp Ertik, iş hayatına Finansbank’ta finansal kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding’de finans müdürlüğünden CFO’luğa önemli görevler üstlendi. Yıldız Holding’deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı.

Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de mali işler başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve 65 milyar TL’yi aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri.”