Yıldız Holding bünyesinde hayata geçirilen Yıldız Ventures, ilgi alanına giren start up’lara 30 milyon dolar bütçe ayırdı.

Yıldız Ventures CEO’su Yahya Ülker, “Gıda odaklı altı erken aşama start up’ına 300 bin doların üzerinde yatırım yaptık” diyor.

Yenilikçi ve potansiyeli olan iş fikirlerinin gelişimine yön vermek, bu fikirleri Yıldız Holding’in mevcut işlerine adapte ederek operasyonlarını geliştirmek için hayata geçirilen Yıldız Ventures, gıda ve perakende sektörlerindeki girişimleri radarına aldı. Bunun en iyi örneği ise ‘istegelsin’ oldu.

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