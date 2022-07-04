Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding Kadın Platformu, sözleşmeli kadın çiftçileri destekleme hedefiyle önemli bir projeye imza attı.

Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde; Kerevitaş’ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon TL tutarında değer yaratılacak.

Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak.

Projenin yerel tedarikçileri ve özellikle kadın çiftçileri teşvik etme adına iş dünyasına önemli bir örnek oluşturacağını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsala kalkınmaya yönelik projeler, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için de yürütülen pek çok çalışmanın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kırsaldaki kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz” dedi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise “Platformumuzu kurarken sadece Yıldız Holding çalışanlarının değil aynı zamanda tedarik zincirimizde yer alan binlerce kadın için de fırsat eşitliği temelli uygulamalara ivme kazandırmayı hedefledik” dedi.