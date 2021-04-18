ABD’de milyar dolarlık değerlere ulaşan Udemy ve Carbon Health’in kurucusu Eren Bali, Ekonomist Dergisi’nin ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’ kapsamında ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçildi. Bali, sağlık alanındaki çalışmalarını global şirket yaratma hedefi ile sürdürüyor.

Türk girişimciler uluslararası alandaki başarılarına her gün yenilerini ekliyorlar. Bunlardan biri de Udemy ve Carbon Health’in kurucusu Eren Bali. Ekonomist Dergisi’nin ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’ kapsamında ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçilen Bali, ABD’de sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını global şirket yaratma hedefi ile tam gaz sürdürüyor.

1984 yılında Malatya’nın Durulova köyünde dünyaya gelen Bali, öğretmen bir ailenin çocuğu. Beş yıl olan ilkokulu, dört yılda bitirerek gelecekte başarılı olacağının ilk sinyallerini verdi. Profesör olmayı hayal eden Bali, Malatya Fen Lisesi’nin ardından ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı.

Matematik ile çift dal yaptı. Birinci sınıfın yaz dönemi stajında işe gidip gelirken müzik dinleyebilmesini kolaylaştıran bir uygulama yarattı. Uygulamayı yazarken yeni ürünler yaratmanın heyecanıyla girişimci olmaya karar verdi.

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