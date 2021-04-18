‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde Vodafone Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray bu yıl ikinci kez ‘Yılın Global Türk Yöneticisi’ ödülünü almaya hak kazandı. Serpil Timuray’ın başarısında, zor dönemlerde aldığı cesur ve oyun değiştirici kararlar etkili oldu.
İş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Yılın İş İnsanları’ anketinde hem yurtiçinde hem yurtdışında pandemi döneminin öne çıkan liderleri seçildi. 2020’nin ‘Yılın Global Türk Yöneticisi’ ödülünü Vodafone Avrupa Bölge CEO’su ve Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray aldı.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Timuray, kariyerine 1991 yılında P&G’da başladı. Pazarlamada çeşitli görevler üstlendikten sonra P&G Türkiye’nin icra kuruluna atandı. Başarılı yönetici 2002-2008 yılları arasında Danone Türkiye CEO’su olarak çalıştı.
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