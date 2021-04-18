Pandemi nedeniyle zor günler yaşadığımız bu süreçte, iş dünyasının kanaat önderleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç’u ‘Yılın İş İnsanı’ seçti. Ali Y. Koç, ihracat şampiyonu Ford Otosan’daki başarılarıyla iş dünyasının takdirini topladı.

Ekonomist Dergisi tarafından 1991 yılından bu yana gerçekleştirilen “Yılın İş İnsanları” anketinin sonuçları pandemi sürecinin zorlu koşullarında öne çıkan liderleri belirledi. 30 yıldır iş dünyasından geniş katılımla gerçekleşen anketin bu yılki sonuçlarına göre zor yıl 2020’nin en başarılı iş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç oldu.

Son iki yıldır iş dünyası ve spor camiasında önemli kararlara imza atan Ali Koç, pandemi koşullarının tüm zorluklarına rağmen Türkiye otomotiv tarihinin en büyük yatırımını bir süre önce kamuoyu ile paylaşarak dikkatleri çekti.

Holdingde başkan vekilliğinin yanı sıra Ford Otosan’ın da başkanlığını yürüten Ali Koç, 2 milyar Euro’luk tutarla Türkiye’de sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını duyurarak, tüm kesimlerin olduğu gibi iş dünyasının da takdirini kazandı.

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