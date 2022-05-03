Yaklaşık 10 yıl önce üretimden çıkan İzmirli erkek giyim markası Lufian, üretime geri dönüş kararı aldı. Diyarbakır’da mont ve kaban üretim tesisi kuran şirket, üç yıl içinde tesise 30 milyon dolar yatırım yapacak.

Emin Gümüştepe, 2 bin kişiye yeni istihdam sağlayacaklarını söylüyor. Pandemiyle yıldızı parlayan hazır giyim sektöründe yeni yatırımlar hız kesmiyor.

Yaklaşık 27 yıl önce İzmir’de yolculuğuna üretimle başlayan ardından mağazacılık ve markalaşmaya odaklanmak için üretimden çıkan erkek giyim markası Lufian, Diyarbakır’da tesis kuruyor.

Dünya konjonktürü nedeniyle Türkiye’de üretim kararı aldıklarını söyleyen Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, “Hem pandemi koşulları hem lojistik sorunlar hem de Türkiye’de istediğimiz kalite ve adette ürünlerimizi üretecek tedarikçinin olmaması nedeniyle de kendi üretim tesisimizi açma kararı aldık” diyor.

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