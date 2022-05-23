Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.” diye konuştu.

“31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz.”

“Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100’üncü yıl kutlama programı oluşturduk.”

“Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır.”

“F-16’lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis’in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.”

ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK

“Yunanistan ile Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum.”

“Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz.”

“TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK’da bu hususta kararlarımızı alacağız.”

“Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır.”

BİR TÜRK VATANDAŞI ULUSLARASI UZAY İSTASYONUNA GÖNDERİLECEK