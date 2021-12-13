Lojistik girişimi Yolda.com, 5 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Şirket, bu yatırımla 2022 yılının ilk çeyreğinde Almanya operasyonunu başlatacağını duyurdu.

İşletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, köprü yatırım turunu 5 milyon dolar ile kapattı. Yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Speedinvest, Collective Spark ve tüm melek yatırımcılar katıldı. Bir önceki yatırım turunu bu yılın Haziran ayında 1.9 milyon dolar ile kapatan Yolda.com, bu tur sonrasında yaklaşık dört kat büyüme gösterdi. Güçlü bir Seri A yatırım turuna hazırlanan Yolda.com’un bir buçuk yılda aldığı toplam yatırım, gerçekleşen yatırım turu ile 8 milyon dolara ulaştı.

Yeni yatırıma ilişkin olarak Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan “Taşımacılık sektörünü çok farklı bir noktaya getireceğimize inanıyoruz. Köprü yatırım turumuzda mevcut yatırımcılarımızın bizi bu yolda desteklemeye devam etmesi bizleri oldukça memnun etti. Yeni yatırım ile kendimize güçlü bir ajanda hazırladık; Almanya pazarında faaliyete başlama, sınır ötesi ticaret hacmini genişletme, teknik ekibimizi büyütme ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanacağız” dedi.

2022’nin ilk çeyreğinde Almanya’dayız

Yurt içi dağıtım hizmetine Aralık 2020’de Türkiye ithalat ve ihracat taşımalarını da eklediklerini aktaran Özkan, özellikle Almanya’ya çok iyi fiyatlara ve hızlı teslimat yapmaya başladıklarını vurguladı. Yeni yatırım ile Yolda.com’un yeni pazarlarda olacağının altını çizen Özkan, 2022 yılının ilk çeyreğinde LTL/Parsiyel ve Spot taşımacılık çözümlerini yurt dışına açacaklarını ve ilk adreslerinin Almanya olduğunu belirtti.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CTO’su C. Murad Özsert ise “Aldığımız bu yeni yatırımla teknoloji tarafına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Lokasyon bazlı servisler geliştirerek tedarikçilerimize yeni iş fırsatları sunarken, algoritmik yük/araç eşleştirme ve dinamik fiyatlandırma geliştirmeleri ile verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Veri ve ürün odaklı bir şirket olma vizyonumuzu yurt dışında da sürdüreceğiz. Diğer taraftan global bir ekip oluşturmak için de gerekli çalışmalara başladık. Teknik ekibimizi iki katına çıkarıp, daha odaklı takımlar kurarak global ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.