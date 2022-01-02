Youtuber’lar ABD’de ne kadar pazar kazanıyor? Her dönemin yanıtı çok merak edilen bu sorusuna ilişkin Business Insider da dikkat çeken bir haber yayınladı. ABD gibi ülkelerde ücretlendirme daha yüksek. Youtube’dan doğrudan para kazanmaya başlamak içinse içerik üreticilerinin geçen yıl en az 1000 aboneye ve 4 bin saat izlenmeye sahip olması gerekiyordu.

İçerik üreticileri Youtube gelirlerinin dışında sponsorluklar, ürün satma için gibi çeşitli şekillerde para kazanabiliyor. Ancak Google reklamlarından elde edilen gelir, birçok YouTube yıldızının gelirinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. İçerik üreticileri gelirlerine Adsense reklamlarından CPC (Tık başına ödeme) ve CPM (Bin gösterim başına ödeme) ile ulaşıyor.

Peki, Youtuber’lar ne kadar para kazanıyor.

Business Insider yabancı Youtuber’lara bu soruyu sormuş. COVID-19 pandemi döneminde artan izleyici sayısına rağmen, YouTube’daki reklam gelirlerinde düşüş olmuştu. Bu nedenle rakamlar şu an farklılık gösterebilir.

Habere göre 1,1 milyon abonesi olan bir kişisel finans YouTuber’ı olan Nate O’Brien, bir yılda yaklaşık 444.000 dolar reklam geliri kazanmış.

Farklı video konuları da farklı ödeme oranlarına yol açabiliyor. Andrei Jikh için kripto para birimi hakkında videolar yapmak, BGBM oranını veya reklamverenlerin 1000 reklam görüntülemesi başına (YouTube kesintisinden önce) YouTube’a ne kadar para ödediğini artırmasına yardımcı olmuş. Kanalının ortalama oynatmaya dayalı BGBM oranı 32 ABD dolar. Bir içerik oluşturucunun her 1000 video görüntüleme başına ne kadar gelir elde ettiği olan ortalama BGBG oranı 17 ABD dolar.

Ancak çok daha az takipçisi olan YouTube içerik oluşturucuları da iyi para kazanabilir.

Businnes Insider’ın haberine göre 1 milyon görüntülemede içerik türüne ve görüntüleyen demografisine bağlı olarak yaklaşık 3.400 ila 40.000 ABD Doları arasında kazançlar değişiyor.

Reklamverenler, her 1000 reklam görüntülemesi için YouTube’a belirli bir ücret öder. Ardından YouTube %45’i alır ve gerisini içerik oluşturucu alır. Kişisel finans veya kripto para birimi gibi bazı konular, kazançlı bir kitleyi çekerek bir içerik oluşturucunun reklam oranını artırabilir.

YouTuber’lar tek bir videodan ne kadar para kazanıyor?

Habere göre YouTube’daki içerik oluşturucular, genellikle tek bir videoyu platforma yükledikten sonra ne kadar para kazanacaklarını bilmiyorlar. Çoğu içerik oluşturucu, içeriklerinde küfür veya telif hakkıyla korunan müziklerden kaçınmaya çalışır çünkü bu faktörler bir videonun YouTube tarafından işaretlenme ve para kazanma özelliğinden yoksun olma şansını artırabilir.

YouTuber’lar 100.000 görüntüleme için ne kadar para kazanıyor?

100.000 görüntülemeye sahip tek bir YouTube videosunun Google tarafından yerleştirilen reklamlardan ne kadar para kazandığı, videonun içeriğine ve izleyen kitleye bağlı. Bir videonun kazanacağı para miktarı, diğer faktörlerin yanı sıra izlenme süresine, uzunluğuna ve video türüne de bağlı.

Örneğin, kişisel finans fenomeni olan Andrei Jikh, Insider’a 8 dakikadan uzun süren videolarda yayınlanabilen videonun ortasında gösterilen reklamları ekleyerek daha fazla para kazandığını söyledi. Ayrıca içerik oluşturucuların kazançlarını artırmaya çalışmaktan kaçınabilecekleri şeyler de vardır.

1000 görüntüleme için ne kadar kazanıyorlar?

Haberde görüşlerine başvurulan içerik oluşturucular her 1000 görüntüleme için 2 ila 12 dolar arasında değişen rakamlar paylaşmış. Fotoğrafçılık, teknoloji ve Tesla ile ilgili videolar çeken bir Youtuber 12 dolar rakamını paylaşmış. Ve içerik oluşturucuların YouTube’dan daha fazla gelir elde etmek için kullanabileceği birkaç strateji olduğunu söylüyor: Örneğin, içerik oluşturucular üç önemli metriğe dikkat etmelidir: videonun uzunluğu, izlenme süresi ve kitle demografisi. “Genel olarak, YouTube’daki reklamverenler işle ilgili bir video için bir vlog veya giyim alışverişinden daha fazla para ödüyor” diyor.

Peki, 100.000 görüntülemede ne kadar para kazanmışlar. Habere göre farklı Youtuber’lar bu soru için 500 ila 2.500 ABD Doları arasında değişen rakamlar söylemiş.

100.000 görüntülemeye sahip tek bir YouTube videosunun Google tarafından yerleştirilen reklamlardan ne kadar para kazandığı, videonun içeriğine ve izleyen kitleye bağlı.

Natalie Barbu, YouTube kanalına yaklaşık sekiz yıl önce lisedeyken başlamış. 100.000’den fazla görüntülemeye sahip 20’den fazla videosu var. Şubat 2020’de Insider’a verdiği demeçte, videolarının ortalama olarak 200 ila 500 dolar arasında kazandığını söyledi. Aynı soruya 800 dolar ile 1500 dolar, 1300 dolar, 1300 ile 1500 dolar arasında diyen youtuberlar da olmuş. Finans üzerine çalışan bir Youtuber ise 2200-2500 dolar demiş. Bu reklamverenler, YouTube’da hedef kitlelerini çeken daha az video olduğu için diğerlerinden daha fazla ödüyor.