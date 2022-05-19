Hava temizleme cihazları üreten Bomaksan, pandemi sürecinde artan iç ve dış talebe yetişmek üzere yeni yatırım yapacak. Yurtdışı talebinin yüzde 300 arttığını dile getiren Bomaksan Genel Müdürü Bora Boysan, “Bu nedenle Almanya’da şirket aldık” diyor.

Endüstriyel havalandırma, toz toplama, gaz arıtımının yanı sıra filtrasyon cihazları üretimi yapan Bomaksan, sadece fabrikalara ürettiği bu cihazları pandemi sürecinde okul, restoran, mağazalara da üretmeye başlayınca yüksek talebe yetişemez oldu.

Geçen yıl 10 milyon TL yatırımla Konya’da yeni kurduğu tesiste üretimi dörde katlayan şirket, kapasiteler dolunca yeni bir tesisi daha planlamaya aldı.

115 kişilik ekiple üretimde tam kapasite çalıştıklarını belirten Bomaksan Genel Müdürü Bora Boysan, Konya’da ikinci tesis yatırımını planlamaya aldıklarını ve önümüzdeki yıl bu yönde bir adım atacaklarını söylüyor.

Salgın sürecinde hava kalitesini artıran ürünlerin hem iç hem dış pazarda yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Boysan, “Profesyonel tip hava temizleme cihazlarımıza olan talep, yurtdışında yüzde 300 oranda artış gösterdi.

Taleplere yetişebilmek adına yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Hedefimiz özellikle Avrupa ve Amerika pazarında ürünlerimizi yaygınlaştırmak” diyor.

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