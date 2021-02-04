Üst segment entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, uyguladığı Toplam Verimli Yönetim modeliyle Japonya JIPM Enstitüsü’nden TPM Mükemmellik Ödülünü kazandı. Yünsa, prestiji yüksek bu ödüle layık görülen Türkiye’deki ilk ve tek tekstil firması oldu.

Yünsa’nın 2012 yılından bu yana sürdürdüğü TPM (Toplam Verimli Yönetim) faaliyetleri, Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından TPM Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’de tekstil sektörüne öncülük ettiklerini dile getiren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şöyle konuştu:

“Yünsa Ailesi olarak her yıl üretim ve yönetim süreçlerimizle yeni başarılara ulaşmak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını görmek, bizi mutlu ediyor. Türkiye’de tekstil sektöründe bu ödülü kazanan ilk ve tek firma olduk. Ödülümüzü tüm Yünsa çalışanlarının emeği ile aldık ve onların azimli çalışmaları sayesinde daha nice ödüller kazanacağımıza inanıyorum. Yünsa olarak Türkiye’nin adını uluslararası arenada da temsil etmekten gurur duyuyoruz.”