Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,26, imalat sanayisi sektöründe yüzde 7,41 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,89, enerjide yüzde 3,76, sermaye malında yüzde 8,33 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 4,18 artış gerçekleşti. Metal cevherleri yüzde 15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 8,96, diğer mamul eşyalar yüzde 8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık değişim *

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,35, imalatta yüzde 30,19 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 28,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29,33, sermaye malında yüzde 35,99 artış, enerjide yüzde 24,14 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 24,14 azalış kaydedildi. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 58,55, tütün ürünleri yüzde 41,73, metal cevherleri yüzde 37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.