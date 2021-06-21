Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 4,69 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 4,69, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,9, imalatta yüzde 39,61 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 46,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,25, enerjide yüzde 180,23, sermaye malında yüzde 28,86 yükseliş dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,69, imalatta yüzde 4,72 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 5,49, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,24, enerjide yüzde 10,31, sermaye malında yüzde 3,62 yükseliş olarak kaydedildi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,43, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,82, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 23,16 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,23, ana metaller yüzde 60,66, metal cevherleri yüzde 58,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,86, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 1,43, metal cevherleri yüzde 2,13 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olurken kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,31, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 8,1, ana metaller yüzde 7,54 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.