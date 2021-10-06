Capital Dergisi’nin bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırması sonuçlandı. Araştırma, global şirketlerin pandemiyle mücadelesini de ortaya koyuyor.

Bu yıl 14.’sünü hazırlanan “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırmasında ilk üçte sırasıyla Pladis, Arçelik Global ve Renaissance Construction yer aldı.

Araştırmaya göre, yurt dışında kurulu en büyük Türk şirketleri, 2020’de pandemiyle birlikte en zor yıllarından birini yaşadı.

Uzaktan çalışma, pandemi önlemleri, talep daralması, yatırımların durması, çip ve lojistik krizi, tüketimin yönünün kayması gibi pek çok sorunla aynı anda mücadele eden şirketlerin büyük bir kısmı, 2020 yılını ya daralmayla ya tek haneli büyümelerle kapattı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen dikkat çeken nokta ise global büyümeyi başaran iş insanlarının yatırımlara ara vermemesi ve bu büyük krizden de deneyimle çıkması oldu.

Araştırmaya konu olan 85 şirket içinde çift haneli büyüme gösteren sadece 12 şirket oldu. Yaşanan tüm zorluklara rağmen dikkat çeken nokta ise global büyümeyi başaran iş insanlarının yatırıma ara vermemesiydi.

İşte Global 50 Türk şirketi ve 2020 ciroları

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