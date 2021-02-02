‘Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?’ sorusu uzun süredir en çok merak edilenler arasında. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat’ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik.” dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“1 Mart’tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek”

Sınavlar mart ayında yapılacak

Bakan Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Katılım velilerin kararına bağlı olacak

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, “Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.” diye belirtti.