Ipsos’un anketine göre Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla Fransa cumhurbaşkanı olarak ikinci kez seçiliyor. Aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, oyların %41.8’ini kazanıyor.
Ipsos’un anketine göre Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla Fransa cumhurbaşkanı olarak ikinci kez seçiliyor. Aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, oyların %41.8’ini kazanıyor.
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Ipsos'un anketine göre Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla Fransa cumhurbaşkanı olarak ikinci kez seçiliyor. Aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen,...
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