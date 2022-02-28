Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna’nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Zelenskiy, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada ise “Heyet Kiev’e döndüğünde, duyduklarımızı analiz edeceğiz ve ardından ikinci tur müzakerelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın AB’ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı. Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim.” ifadesini kullandı.