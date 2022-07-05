Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 2 bin 750 lira, büyükbaşların bir hissesi ise 3 bin 595 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.

Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Ayrıca ödemeler, kredi kartına taksit şeklinde yapılabilecek.

Söz konusu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları da satışlara başladı.

CarrefourSA

CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

Firma, en az 17 kilogramlık sakatat dahil “Kıvırcık Koç Kurban Paketi”ni 3 bin 450 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı sakatat dahil 3 bin 950 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere ise özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 3 bin 800 lira olarak belirlendi.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine internete özel ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı da sunuyor.

Migros ve A101

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 2 bin 995 liradan, 16 kilogramlık kıvırcık koçu 3 bin 595 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram hissenin fiyatını 4 bin 595 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 200 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ila 12 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

Eve ücretsiz teslim imkanı sunan Migros, mağazadan alım seçeneğinin yanı sıra bağış olanağı da tanıyor.

Bir başka zincir market olan A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına 9 ve 10 taksit imkanı sunuyor. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 3 bin 195 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 3 bin 595 liradan satıyor. Firma, müşterilerine bağış seçeneği de sağlıyor.

Çağdaş marketler zinciri de en az 17 kilogramlık kurbanlıkları 2 bin 750 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini 200 lira olarak belirledi.

Beğendik marketler zinciri de 16-18 kilogramlık küçükbaş kurbanlığın fiyatını 2 bin 750 lira olarak belirledi. Dileyen müşteriler bayramın 3. günü kurbanlıklarını teslim alabilecekler.